Minden (SID) - Mit einem souveränen Pflichtsieg bei GWD Minden haben die Handballer des HSV Hamburg den vierten Tabellenplatz in der Bundesliga gefestigt. In einem Nachholspiel vom 27. Spieltag siegte die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb mit 34:28 (19:15) und hat nun wie auch der Tabellendritte SG Flensburg-Handewitt 46 Punkte auf dem Konto. Minden belegt mit 20 Zählern den 14. Rang.

In seinem ersten Spiel nach einer hartnäckigen Verletzung am Ringfinger der rechten Hand überragte Hamburgs Hans Lindberg mit zehn Treffern. Auch Torhüter Johannes Bitter, der am vergangenen Wochenende erstmals seit dem 27. Januar 2011 wieder für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen war, zeigte eine starke Leistung.