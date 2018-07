Bagdad (AFP) Bei einer Serie von Anschlägen sind im Irak am Mittwoch mindestens sieben Menschen getötet worden. In der Hauptstadt Bagdad seien sechs Autobomben explodiert, erklärten Rettungs- und Sicherheitskräfte. Die Anschläge wurden demnach in fünf mehrheitlich von Schiiten bewohnten Vierteln verübt. Mehr als 30 Menschen seien dabei verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.