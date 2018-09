Tokio (AFP) In Japan sind 17 Menschen nach der Injektion eines im November zugelassenen Medikaments gegen Schizophrenie gestorben. Wie die japanische Vertretung des internationalen Pharmakonzerns Janssen Pharmaceuticals am Mittwoch mitteilte, starben die Patienten unter anderem an Herzinfarkten und Lungenembolien, andere erstickten an ihrem Erbrochenen. Es war aber noch unklar, ob tatsächlich das Medikament direkt für die Todesfälle verantwortlich ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.