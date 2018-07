Pittsburgh (dpa) - Bei einer Messerstecherei an einer Schule im US-Staat Pennsylvania sind nach Medienberichten mindestens 20 Schüler verletzt worden. Vier der Opfer seien mit Hubschraubern in ein Krankenhaus geflogen worden. Ein Schüler einer High School in Murrysville habe die Mitschüler mit einem Messer angegriffen. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Die Opfer seien zwischen 14 und 17 Jahre alt, berichtete der lokale TV-Sender WTAE. Offenbar seien nicht alle Verletzungen schwer. Details wurden nicht bekannt.

