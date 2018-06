Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn berichtet heute über Kriminalität in Zügen und Bahnhöfen im vergangenen Jahr. Dabei stehen Delikte wie Körperverletzung, Vandalismus, Graffiti und Buntmetalldiebstahl im Mittelpunkt, wie das Unternehmen vorab mitteilte. Bereits am Montag wurde bekannt, dass Bahnmitarbeiter laut Statistik 2013 häufiger als im Jahr zuvor körperlich angegriffen wurden. Die Bahn will in Abstimmung mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft nach Wegen suchen, um Sicherheitsleute und Zugbegleiter besser zu schützen.

