Pretoria (dpa) - Für Oscar Pistorius haben die bisher härtesten Tage in seinem Mordprozess begonnen. Im Kreuzverhör versuchte Staatsanwalt Gerrie Nel von Anfang an, die Glaubwürdigkeit des Profisportlers infrage zu stellen. Der 27-Jährige ist des Mordes an seiner Freundin Reeva Steenkamp angeklagt. Vor dem Gericht in Pretoria beteuerte Pistorius erneut, dass er in der Mordnacht durch die verschlossene Toilettentür seines Hauses geschossen habe, weil er dort einen Einbrecher vermutet habe. Er habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Der Staatsanwalt meinte: "Sie werden nicht davonkommen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.