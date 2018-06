Mexiko-Stadt (AFP) Der Literatur-Nobelpreisträger Gabriel García Márquez hat am Dienstag nach acht Tagen das Krankenhaus in Mexiko verlassen. Der 87-Jährige sei weiterhin gesundheitlich angeschlagen, sagte die Sprecherin der Klinik Salvador Zubiran, Jacqueline Pineda. García Márquez wurde mit einem Krankenwagen in seine Wohnung gebracht, wo er seine Genesung fortsetzen soll.

