Washington (AFP) US-Finanzminister Jacob Lew hat den Euroraum zu einer weiteren Lockerung der Geldpolitik aufgerufen, um die Gefahr einer Deflation zu bannen. "In Europa als Ganzem ist die Wachstumsrate sehr bescheiden", sagte Lew am Mittwoch dem Finanznachrichtensender CNBC. "Das Deflationsrisiko ist etwas, worüber sich viele Leute Sorgen machen." Ausdrücklich rief Lew Deutschland auf, mehr für die Nachfrage in der Eurozone zu tun.

