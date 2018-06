Krasnodar (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben sich mit einer Niederlage aus der Euroleague verabschiedet. Im letzten Spiel der Top-16-Runde unterlag der Bundesliga-Spitzenreiter mit 75:84 (33:46) beim russischen Vertreter Kuban Krasnodar. Debütant München hatte in der vergangenen Woche durch eine Heimniederlage gegen den 50-maligen israelischen Meister Maccabi Tel Aviv (92:94) alle Chancen auf den Viertelfinaleinzug verspielt.

"Es ist schade, dass wir heute verloren haben. Trotzdem war das bei unserer ersten Teilnahme eine sehr gute Euroleague-Saison, wir sind um viele Erfahrungen reicher", sagte Nationalspieler Lucca Staiger.

Vor dem wegweisenden Bundesliga-Spitzenspiel beim punktgleichen Meister Brose Baskets Bamberg am Sonntag (17.05 Uhr/Sport1) liefen die Gäste in Russland vor 6537 Zuschauern von Beginn an einem Rückstand hinterher, machten es in der Schlussphase aber noch einmal spannend. Krasnodar, Eurocup-Sieger von 2013, machte den Sieg über das Team von Trainer Svetislav Pesic erst in der letzten Minute perfekt und blieb damit im Rennen um den vierten Platz in der Zwischenrundengruppe F. Dieser würde zum Weiterkommen reichen.

Beste Werfer der Bayern, die dank einer Wildcard erstmals in der "Königsklasse" hatten starten dürfen, waren Nihad Djedovic mit 16 und die deutsche Nachwuchshoffnung Paul Zipser (20) mit 14 Punkten.