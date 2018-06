Berlin (AFP) Angesichts des Konflikts in der Ukraine will die georgische Regierung spätestens im Juni ihr Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnen. Georgien werde "unter keinen Umständen von diesem Plan abweichen", sagte Außenministerin Maja Pandschikidse am Donnerstag bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Berlin. "Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren, der Zeitplan steht", versicherte seinerseits Steinmeier. Er ergänzte, der Konflikt in der Ukraine sei "eine der ernstesten Krisen, die wir in Europa erlebt haben".

