Berlin (AFP) Soldaten der Bundeswehr werden in einen weiteren Auslandseinsatz entsandt. Der Bundestag erteilte am Donnerstag ein Mandat, das die Entsendung von bis zu 80 deutschen Soldaten zur Unterstützung der EU-Mission in der Zentralafrikanischen Republik vorsieht. Sie sollen im Rahmen der Überbrückungsmission EUFOR RCA den Einsatz von Soldaten der Afrikanischen Union (AU) in dem Bürgerkriegsland unterstützen. In namentlicher Abstimmung stimmten bei drei Enthaltungen 514 Abgeordnete für und 59 Parlamentarier gegen den bis Februar 2015 befristeten Einsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.