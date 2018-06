Berlin (AFP) Die deutsche Wirtschaft gewinnt in diesem Jahr kräftig an Schwung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde um 1,9 Prozent zulegen, erklärten die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute am Donnerstag in Berlin. Treibende Kraft werde vor allem die Binnennachfrage sein, vom Außenhandel sei hingegen kein Impuls zu erwarten, erklärten sie in ihrem Frühjahrsgutachten. 2013 hatte die deutsche Wirtschaft nur um 0,4 Prozent zugelegt.

