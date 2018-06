Berlin (AFP) Nach dem Willen der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), soll der Verkauf von E-Zigaretten und sogenannten E-Shishas an Jugendliche verboten werden. "Wir müssen die bestehende Gesetzeslücke im Jugendschutz mit Blick auf elektronische Nikotinprodukte schnellstmöglich schließen", erklärte Mortler am Donnerstag in Berlin.

