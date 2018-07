Bonn (AFP) Die Bundesnetzagentur hat neun Rufnummern eines Call-Centers wegen belästigender Anrufe abgeschaltet. Mehr als 300 Verbraucher hätten sich beschwert, teilte die Behörde am Donnerstag in Bonn mit. Die Betroffenen berichteten demnach, dass auch sonntags und nachts ständig das Telefon klingelte. Wenn sie das Gespräch annehmen wollten, war niemand in der Leitung.

