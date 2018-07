Paris (AFP) Der nach der Schlappe für Frankreichs Sozialisten bei den Kommunalwahlen abgelöste Parteichef Harlem Désir reist am Freitag in seiner neuen Funktion als Europa-Staatssekretär nach Berlin. Er werde dort den für Europaangelegenheiten zuständigen Staatsminister Michael Roth (SPD) treffen, sagte Désir am Donnerstag in Paris. Roth und Désir sind in Berlin und Paris jeweils auch für die deutsch-französischen Beziehungen zuständig.

