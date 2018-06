Berlin (AFP) Nach dem Wahlerfolg der rechtsextremen Front National (FN) in Frankreich will die erste deutsche Stadt Konsequenzen ziehen. Die Stadt Herne im Ruhrgebiet prüfe, die Städte-Partnerschaft mit der französischen Stadt Hénin-Beaumont bei Lille einzufrieren, berichtet die "Bild"-Zeitung in ihrer Donnerstagsausgabe. In Hénin-Beaumont stellt die Front National seit den Kommunalwahlen Ende März den Bürgermeister.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.