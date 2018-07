Berlin (AFP) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Hardt soll neuer Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen werden. Die Personalie solle in Kürze vom Kabinett bestätigt werden, teilte das Auswärtige Amt am Donnerstag mit. Der 50-jährige Hardt folgt damit auf seinen Parteikollegen Philipp Mißfelder, der kürzlich nach nur wenigen Monaten im Amt des Transatlantik-Beauftragten zurückgetreten war. Mißfelder hatte seinen Schritt damit begründet, mögliche Interessenkollisionen mit dem Amt des Schatzmeisters der nordrhein-westfälischen CDU vermeiden zu wollen, um das er sich im Frühjahr bewerben will.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.