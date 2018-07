Berlin (AFP) Die frühere Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) will nicht weiter vor Gericht um ihren Doktortitel kämpfen. In einer am Donnerstag auf ihrer Internetseite veröffentlichten Erklärung teilte Schavan mit, nicht gegen ein im März ergangenes Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf in Berufung zu gehen. Das Gericht hatte die Klage der CDU-Politikerin gegen die Universität Düsseldorf wegen des Entzugs des Doktortitels zurückgewiesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.