Bayreuth (AFP) Mit massiver Kritik an der Polizei hat das Wiederaufnahmeverfahren im Mordfall Peggy begonnen: Der Verteidiger des angeklagten Ulvi K. führte am Donnerstag vor dem Landgericht Bayreuth auch ein falsche Geständnis seines Mandanten, das zu dessen erster Verurteilung wegen Mordes an Peggy vor zehn Jahren geführt hatte, auf das Vorgehen der Ermittler zurück. Auch mehrere Zeugen belasteten die Polizei.

