Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Ukraine-Konflikt Europa vor Engpässen bei den Gaslieferungen gewarnt. In einem am Donnerstag vom Kreml veröffentlichten Brief an 18 Staatsführungen in West- und Osteuropa bot er zugleich eine Zusammenarbeit bei der Wiederankurbelung der am Boden liegenden ukrainischen Wirtschaft an. Der NATO zufolge befinden sich bis zu 40.000 russische Soldaten im Grenzgebiet zur Ukraine.

