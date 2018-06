Boston (dpa) - James-Bond-Darsteller Daniel Craig ist Medien zufolge kurzfristig aus seinem jüngsten Filmprojekt ausgestiegen. Am vergangenen Wochenende - wenige Tage vor Drehbeginn - habe der Brite überraschend abgesagt, berichtete das Portal "The Hollywood Reporter". Für das Gerichtsdrama "The Whole Truth" hätte er demnach gemeinsam mit Renée Zellweger vor der Kamera stehen sollen. Nun sei der Drehstart um drei Wochen verschoben worden, damit die Macher einen Ersatz-Darsteller für Craig finden könnten.

