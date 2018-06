Mexiko-Stadt (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande ist zu einem Staatsbesuch in Mexiko eingetroffen. Der Staatschef landete in der Nacht zum Donnerstag in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Begleitet wird Hollande bei der zweitägigen Reise von Außenminister Laurent Fabius, Kulturministerin Aurélie Filipetti und Sozialministerin Marisol Touraine sowie von einer Delegation von Unternehmern. Hollande wird eine Rede im Senat halten, im Anschluss ist ein Staatsbankett geplant.

