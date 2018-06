Mainz (dpa) - Trainer Thomas Tuchel von Mainz 05 hat einen Wechsel im Sommer zum Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen ausgeschlossen. "Ich werde definitiv dort nicht Trainer", sagte der 40-Jährige bei der Pressekonferenz zum Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen.

Tuchels Vertrag bei den Mainzern läuft noch bis zum 30. Juni 2015. Über eine Verlängerung des Kontrakts hat er mit dem Club jedoch noch nicht gesprochen. "Mein Treuebekenntnis liegt in der täglichen Arbeit, in der Zufriedenheit, mit der ich jeden Tag komme, und in der Wertschätzung des Clubs", erklärte Tuchel.