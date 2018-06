Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV ist angeblich an einer Verpflichtung des Stürmers Mame Diouf vom Liga-Konkurrenten Hannover 96 interessiert. HSV-Trainer Mirko Slomka will den senegalesischen Torjäger an die Elbe lotsen. Dies berichtete die Bild-Zeitung am Donnerstag, zwei Tage vor dem richtungweisenden Nordderby der Hanseaten in Hannover am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

"Ja, das habe ich schon gehört. Wir nehmen das zur Kenntnis, ist okay", sagte 96-Präsident Martin Kind. Dioufs Vertrag in Hannover läuft im Sommer aus, der Nationalspieler wäre nach der Saison ablösefrei.

"Generell wird es kommende Saison sicherlich Veränderungen geben. Nach Ende der Saison sollte man schon mal genau dort hinschauen", sagte Slomka. Sein Assistent Nestor El Maestro soll sich bei einem 96-Mitarbeiter ausführlich nach dem Gesundheitszustand des zurzeit verletzten Diouf erkundigt haben.

Diouf, der sich nach einer Schulteroperation in der Reha befindet, hat in dieser Saison bei 19 Einsätzen acht Mal getroffen. Seit seinem Wechsel von Manchester United im Januar 2012 erzielte er in 68 Pflichtspielen für die Niedersachsen 33 Tore.