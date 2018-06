Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die erfolgreiche Ausgabe von griechischen Staatsanleihen begrüßt. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich Athen in die "richtige Richtung" bewege, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag bei ihrer Auftaktpressekonferenz der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Eine vollständige Rückkehr Griechenlands an die Kapitalmärkte zeichne sich "am Horizont" ab. Noch sei das Hilfs- und Reformprogramm von IWF und Europäischer Union aber nicht vorbei. "Es bleibt noch viel zu tun", sagte Lagarde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.