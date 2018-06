Washington (AFP) Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, will das angestrebte Hilfs- und Reformprogramm für die Ukraine in den kommenden Wochen unter Dach und Fach bringen. Lagarde sagte am Donnerstag in Washington, sie werde dem Exekutivrat des IWF den Plan Ende April oder Anfang Mai zu Entscheidung vorlegen. Der Währungsfonds hatte Kiew Ende März einen Hilfskredit in Höhe von bis zu 18 Milliarden Dollar (13 Milliarden Euro) in Aussicht gestellt.

