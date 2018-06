Berlin (dpa) - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute stellen in Berlin ihr Frühjahrsgutachten vor. Die Ökonomen kritisieren darin mehrheitlich unter anderem die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro je Stunde. Sie warnen in der Expertise für die schwarz-rote Regierung vor erheblichen Arbeitsplatz-Verlusten durch die Lohnuntergrenzen. Zugleich sagen die Ökonomen ein weiterhin kräftiges Wachstum der deutschen Wirtschaft voraus. In diesem Jahr rechnen sie laut dpa mit einem Konjunkturplus von 1,9 Prozent, 0,1 Prozentpunkte mehr, als die Institute im Herbst erwartet hatten.

