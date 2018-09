Mons (AFP) Die NATO hat am Donnerstag Satellitenbilder von russischen Truppen jenseits der ukrainischen Ostgrenze veröffentlicht. "Zwischen 35.000 und 40.000" Soldaten seien dort zumeist provisorisch in "mehr als hundert Stützpunkten" stationiert, teilte die Allianz in ihrem Hauptquartier im belgischen Mons mit. Der Chef des NATO-Zentrums für Krisenmanagement, Brigadegeneral Gary Deakin, sagte, die Einheiten seien "bereit, sich schnell in Marsch zu setzen". Weiter sprach er von einer "Bedrohung für die Ukraine", auch wenn "die Absichten der Russen" nicht bekannt seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.