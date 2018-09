Oslo (AFP) Das Schicksal eines jungen Mannes, der offenbar aus Tschechien stammt, sich aber an vieles nicht mehr erinnern kann, gibt der norwegischen Polizei viele Rätsel auf. Die Polizei in Oslo teilte am Mittwoch mit, die tschechische Polizei haben den Mann eindeutig identifiziert, nachdem am Vortag Fotos zur internationalen Aufklärung des Falles herausgegeben worden waren. Der Mann bezeichnet sich selbst als "John Smith", versteht außer Englisch auch Tschechisch, Slowakisch, Polnisch und Russisch - und klagt, er sei von Unbekannten misshandelt worden.

