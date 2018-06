Tübingen (dpa) - Wegen Mordes stehen zwei junge Männer von heute an in Tübingen vor Gericht. Aus satanistischer Mordlust und Habgier sollen ein 16- und ein 22-Jähriger aus Rottenburg (Baden-Württemberg) im Juni 2013 in Prag einen Taxifahrer mit einem Beil getötet haben.

Zuvor war ein erster Mordversuch gescheitert. Laut Staatsanwaltschaft sind die Angeklagten weitgehend geständig. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am 27. Mai erwartet.