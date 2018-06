Moskau (AFP) Angesichts der Krise in der Ukraine fordern mehrere russische Abgeordnete einen Prozess wegen des Zerfalls der Sowjetunion gegen den früheren Staatschef Michail Gorbatschow. "Diejenigen, die im Jahr 1991 im Kreml regierten und dieses große Land zerschlugen, haben sämtliche Toten in Kiew auf dem Gewissen", sagte der Abgeordnete Michail Degtiarow von den Nationalisten am Donnerstag dem Radiosender Moskauer Echo. Zusammen mit zwei Abgeordneten der Regierungspartei Einiges Russland und zwei Parlamentariern der Kommunisten fordert er Ermittlungen gegen Gorbatschow.

