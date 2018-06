Wiesbaden (dpa) - Der Überschuss der Sozialversicherung ist stark geschrumpft: 4,6 Milliarden Euro waren 2013 in den Kassen - 11,3 Milliarden Euro weniger als im Jahr zuvor.

Niedrigere Beiträge reduzierten das Plus der Rentenversicherung um 2,8 Milliarden auf 2,0 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Der Überschuss der Krankenversicherung schrumpfte unter anderem wegen der Abschaffung der Praxisgebühr um 7,0 auf 1,6 Milliarden Euro. Der Überschuss der Bundesagentur für Arbeit ging um 2,5 Milliarden Euro auf 100 Millionen zurück.

Die soziale Pflegeversicherung konnte ihr Plus dagegen um 500 Millionen auf 600 Millionen Euro steigern.