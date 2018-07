Beirut (AFP) Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Rebellengruppen in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 50 Menschen getötet worden. Die Gefechte hätten am Donnerstag im Morgengrauen rings um die Stadt Albu Kamal an der Grenze zum Irak begonnen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit, die der Opposition nahesteht. Demnach kämpfen die militante Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIL) und die islamistische Al-Nusra-Front um die Vorherrschaft in dem Gebiet.

