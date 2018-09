Frankfurt/Main (SID) - Angelique Kerber sieht das deutsche Fed-Cup-Team im Halbfinale gegen Gastgeber Australien in Brisbane (19./20. April) nicht in der Favoritenrolle. "Die Chancen stehen bei 50:50. Es wird auf jeden Fall schwer", sagte die Weltranglistensiebte im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) und meinte: "Wir sind nicht die absoluten Favoriten, obwohl das vom Ranking vielleicht so aussieht. Aber der Fed Cup hat seine eigenen Gesetze."

Mit einem Sieg in Down Under wären Kerber, Andrea Petkovic (Darmstadt), Julia Görges (Bad Oldesloe) und Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) nur noch einen Erfolg vom ersten Titelgewinn des DTB-Teams seit 1992 entfernt. Das Endspiel findet am 8./9. November statt. Das andere Halbfinale bestreiten am Osterwochenende Tschechien und Italien.

Trotz aller Zurückhaltung glaubt Kerber an eine gute Ausgangsposition des Quartetts von Bundestrainerin Barbara Rittner in der Pat-Rafter-Arena in Brisbane. "Dieses Jahr sind wir alle reifer, jeder war auch schon einmal die Nummer eins und hat seine Erfahrungen gesammelt. Wir sind als Team gewachsen", sagte die 26-jährige Linkshänderin: "Jeder weiß inzwischen, wie der andere tickt, alles ist eingespielt. Das ist eine unserer großen Stärken." Kerber und Charleston-Siegerin Petkovic sollen auf dem Plexicushion-Hardcourt die Einzel bestreiten, Görges/Grönefeld sind für das Doppel vorgesehen.

Anfang Februar hatte das Rittner-Team den ersten Halbfinaleinzug seit 1995 mit einem souveränen 3:1-Erfolg in Bratislava gegen die Slowakei perfekt gemacht. Die letzte Begegnung gegen die Australierinnen hatte Deutschland, Titelträger von 1987 und 1992, vor zwei Jahren mit 2:3 verloren.

Australien, das mit der ehemaligen US-Open-Siegerin Samantha Stosur sowie Casey Dellacqua, Ashleigh Barty und Storm Sanders antritt, wartet im bedeutendsten Mannschafts-Wettbewerb des Frauentennis bereits seit 1974 auf seinen insgesamt achten Triumph.