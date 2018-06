New York (AFP) In der von Unruhen und Gewalt erschütterten Zentralafrikanischen Republik sollen mehrere tausend UN-Soldaten für Stabilität und Frieden sorgen. Der UN-Sicherheitsrat beschloss am Donnerstag in New York einstimmig die Entsendung von knapp 12.000 Blauhelmen, die Mitte September ihren Einsatz in dem Krisenstaat aufnehmen sollen. Das Land wird seit rund einem Jahr von ausufernder Gewalt zwischen christlichen und muslimischen Bevölkerungsgruppen beherrscht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.