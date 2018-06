New York (AFP) 25 Jahre nach seiner Verurteilung wegen Mordes hat der 51-jährige Jonathan Fleming aus New York den ersten Tag vollständig in Freiheit verbracht. Staatsanwalt Kenneth Thompson verfügte am Dienstag, dass das Urteil vom 15. August 1989 mit Fehlern behaftet sei. Fleming hatte stets beteuert, er sei am fraglichen Tag gar nicht in New York, sondern in Florida bei Angehörigen gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.