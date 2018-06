Washington (AFP) Der US-Komiker Stephen Colbert soll in die Fußstapfen von Talkshow-Veteran David Letterman treten. Colbert werde Letterman im nächsten Jahr als Moderator der "Late Show" ersetzen, teilte der Fernsehsender CBS am Donnerstag mit. Der 66-jährige Letterman hatte in der vergangenen Woche erklärt, sich mit Ablauf seines Vertrags 2015 nach mehr als drei Jahrzehnten als Late-Night-Moderator zurückzuziehen.

