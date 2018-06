New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat am Donnerstag grünes Licht für die Entsendung einer Blauhelm-Mission in die Zentralafrikanische Republik gegeben. Die von Frankreich eingereichte, einstimmig angenommene Resolution sieht die Entsendung von 10.000 Soldaten und 1800 Polizisten in das krisengeplagte Land vor. Die ehemalige französische Kolonie wird seit rund einem Jahr von Unruhen und Gewalt zwischen christlichen und muslimischen Bevölkerungsgruppen erschüttert.

