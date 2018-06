Kairo (AFP) Zum ersten Mal will die Europäische Union Beobachter zu einer Wahl in Ägypten entsenden. Wie EU-Chefdiplomatin Catherine Ashton und der ägyptische Außenminister Nabil Fahmi am Donnerstag erklärten, einigten sich beide Seiten auf ein Grundsatzabkommen für die Beobachtung der Präsidentschaftswahl am 26. und 27. Mai. Die EU-Mission werde sich auf Einladung der ägyptischen Regierung im Land aufhalten, hieß es.

