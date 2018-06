Sydney (AFP) Fünf Wochen nach dem Verschwinden von Flug MH370 sieht Australiens Premierminister Tony Abbott Grund zur Hoffnung: "Wir haben das Suchgebiet stark eingegrenzt und wir sind sehr zuversichtlich, dass die empfangenen Signale von der Blackbox stammen", sagte er am Freitag bei einem Besuch in Shanghai. Gleichwohl rücke der Zeitpunkt immer näher, an dem der Blackbox die Energie ausgehe.

