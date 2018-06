Berlin (AFP) Der Bundesrat hat am Freitag den Weg für einen Mindestlohn in der Fleischwirtschaft freigemacht. Die Länderkammer billigte mehrheitlich einen Gesetzentwurf, mit dem die Branchen Schlachten und Fleischverarbeitung in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufgenommen werden. Damit kann der Anfang des Jahres abgeschlossene Mindestlohn-Tarifvertrag per Verordnung für alle Unternehmen und alle Beschäftigten allgemeinverbindlich erklärt werden, auch für aus dem Ausland entsandte Arbeitnehmer.

