Athen (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat griechischen Wirtschaftsvertretern und Jungunternehmen bei ihrem Besuch in Athen den Rücken gestärkt. Sie glaube "ganz fest, dass nach einer sehr, sehr schwierigen Phase" in dem Land "unglaublich viel an Möglichkeiten" stecke, sagte sie am Freitag vor ihren Gesprächspartnern. Für viele Menschen halte diese schwierige Zeit noch an, fügte sie mit Blick auf die harten Sparmaßnahmen hinzu. Gleichwohl glaube sie, dass dem Land in Zukunft "mehr Möglichkeiten offenstehen, als sich Schwierigkeiten ergeben werden".

