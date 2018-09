Berlin (AFP) Der deutsche Programmierer, der für die Sicherheitslücke in der weit verbreiteten Verschlüsselungssoftware OpenSSL verantwortlich ist, hat sich gegen Spekulationen über böswillige Motive verwahrt. Er habe bei den Arbeiten an einer Version der Software ein Detail "übersehen", teilte dieser "Spiegel Online" in einer E-Mail mit, wie das Portal am Donnerstagabend berichtete. Der Fehler sei an sich "trivial", seine Auswirkungen aber "schwerwiegend".

