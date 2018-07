Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag erneut am Telefon mit US-Präsident Barack Obama über die Ukraine-Krise beraten. Merkel und Obama verständigten sich insbesondere über das für nächsten Donnerstag geplante Vierertreffen der Außenminister Russlands und der Ukraine, der USA sowie der EU-Außenbeauftragten, wie ein Regierungssprecher in Berlin am späten Abend bekanntgab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.