Washington (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine Chance für das transatlantische Verhältnis. "Die Krise in der Ukraine wird uns helfen, die transatlantischen Bindungen zu stärken und unsere gemeinsamen Interessen wiederzuentdecken", sagte Schäuble am Freitag in einer Rede in Washington. Niemand auf der Welt liege beim Wertefundament so nah beisammen wie die USA und Europa, wenn es um die Gestaltung der globalen Ordnung im 21. Jahrhundert gehe.

