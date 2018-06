Berlin (AFP) Der Bundesrat unterstützt die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften im Adoptionsrecht. In einer am Freitag in Berlin verabschiedeten Stellungnahme kritisierte die Länderkammer das Gesetzesvorhaben der Bundesregierung zur sogenannten Sukzessivadoption als nicht weitgehend genug. Dem Ziel einer völligen Gleichstellung mit der Ehe trage der Entwurf der schwarz-roten Regierung "nicht hinreichend Rechnung". Die Gleichbehandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften im Adoptionsrecht werde mit dem Gesetzentwurf "nicht erreicht".

