München (AFP) Der Spähaffären-Enthüller Edward Snowden stellt nach Medienberichten keine Bedingungen für seine umstrittene Aussage im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags. "Ich bin gern bereit, vor dem Untersuchungsausschuss auszusagen, und knüpfe dies grundsätzlich an keine Bedingungen", hieß es in einem Brief von Snowdens deutschem Anwalt Wolfgang Kaleck, über den "Süddeutsche Zeitung", NDR und Kölner "Express" am Freitag übereinstimmend berichteten. Der Brief ist demnach an den Ausschussvorsitzenden Patrick Sensburg (CDU) gerichtet.

