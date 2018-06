Berlin (AFP) Angesichts der wieder steigenden CO2-Emissionen hat der frühere Bundesumweltminister und Klimaexperte Klaus Töpfer erheblich stärkere Anstrengungen zur Steigerung der Energieeffizienz gefordert. "Wenn Deutschland die Energiewende umsetzen will, ist es ziemlich wichtig, dass wir deutlich mehr bei Wärme und Verkehr machen", sagte der frühere Chef der UN-Umweltbehörde UNEP am Freitag in Berlin. Nur so sei das nationale Ziel erreichbar, den Treibhausgasausstoß bis 2020 um 40 Prozent zu senken, sagte Töpfer bei der Vorstellung einer Analyse der Denkfabrik Agora Energiewende.

