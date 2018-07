Berlin (AFP) Die Diakonie Deutschland und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben die Bundesregierung zu Nachbesserungen beim Mindestlohn aufgerufen. "Warum Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten vom Mindestlohn ausgeschlossen werden sollen, ist nicht nachvollziehbar und nicht vertretbar", kritisierten Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler und der Vorstand Sozialpolitik bei der Diakonie, Maria Loheide, am Freitag in Berlin anlässlich einer gemeinsamen Tagung mit dem Titel "Rückkehr des Sozialen in die Politik?".

