Crimmitschau (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in der WM-Vorbereitung ihren ersten Sieg eingefahren und Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben getankt. In Crimmitschau setzte sich das Team von Bundestrainer Pat Cortina am Freitag im Rahmen der Euro Hockey Challenge gegen Frankreich mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) durch und revanchierte sich damit für die knappe Niederlage (3:4 n.P.) am Vortag. Kai Hospelt nach 26 Sekunden und Matthias Plachta (51./beide Adler Mannheim) erzielten vor 5222 Zuschauern die Tore.

"Wir waren diesmal während der gesamten 60 Minuten die bessere Mannschaft, von daher geht der Sieg absolut in Ordnung. Meine Mannschaft hat sich eine Vielzahl an Chancen herausgespielt und Frankreich hat kein Tor geschossen ? das spricht für die gute Umsetzung unseres Spielplans", lobte der Italo-Kanadier Cortina.

In der kommenden Woche testet die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zweimal gegen den Olympiadritten Finnland, ehe zwei Heimspiele gegen Russland das Mini-Turnier abschließen. Vor der WM-Endrunde in Minsk/Weißrussland (9. bis 25. Mai) stehen zudem Partien gegen den Vizeweltmeister Schweiz und die USA auf dem Programm.

Die Gastgeber, im Vergleich zur Niederlage am Donnerstag auf drei Positionen verändert, begannen schwungvoll. Noch im ersten Wechsel traf Frank Mauer den Pfosten, wenige Sekunden später erzielte Hospelt mit einem Schuss ins lange Eck in Überzahl die Führung. Das junge DEB-Team wirkte auch im Mittelabschnitt spritziger, schnürte die Gäste immer wieder in deren Drittel ein - einzig das zweite Tor wollte nicht fallen.

Nach einer kurzen Drangphase der Franzosen, mit denen Deutschland die WM 2017 ausrichten wird, übernahm das Cortina-Team im Schlussabschnitt wieder das Zepter und setzte durch Plachta erneut mit einem Mann mehr auf dem Eis den Schlusspunkt.